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14:26, 30 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили влияние ультиматума Трампа на отношения с США

Депутат Чепа: Трамп должен понять, что ультиматумы непродуктивны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал ультиматум президента США Дональда Трампа непродуктивной формой разговора, а также отметил, что на данный момент изменений во взаимоотношениях двух стран нет. В разговоре с «Лентой.ру» он выразил надежду, что потепление российско-американских отношений продолжится.

«Не надо разговаривать языком ультиматумов. Я думаю, что, конечно, любой разговор оставляет отпечаток, это естественно. Надеюсь, что Трамп поймет, что это непродуктивная форма разговора, и дальнейшее потепление продолжится», — сказал Чепа.

Он отметил, что пока в российско-американских отношениях ничего не изменилось из-за ультиматума.

29 июля президент США объявлял, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для прекращения огня на Украине. По словам Трампа, изначально он давал 50 дней для достижения договоренностей по Украине, так «как хотел быть щедрым», однако поменял решение, потому что не увидел никакого прогресса по этому вопросу.

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