Действующий сотрудник полиции оказался связан с подготовкой диверсии в Москве

ФСБ: Супруги планировали диверсии в Москве в канун Дня Победы в 2024 году

Москвич Павел Коротич, осужденный вместе с супругой Валерией Егоровой за подготовку диверсий в канун Дня Победы в 2024 году в столице, оказался связан с правоохранительными органами. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина служил в отделе МВД по району Измайлово и на момент совершения преступления был действующим сотрудником правоохранительных органов. Они с Егоровой готовили поджоги в Москве, а затем собирались скрыться на Украине, отметили в ФСБ.

Мосгорсуд 29 июля вынес супругам приговор за госизмену в пользу Украины. Егорова осуждена к 17 годам лишения свободы, ее муж к 15 годам в колонии строгого режима. Суд установил, что в мае 2023 года женщина связалась с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и получила задание на сбор информации о местах дислокации и защищенности объектов Вооруженных Сил России на территории Москвы и области.

С мая 2023 по февраль 2024 года Коротич развозил жену по местам, где находятся объекты Минобороны России и Росгвардии для скрытой фото- и видеосъемки военных зданий, ограждений, опознавательных табличек, а также сотрудников, обеспечивающих их охрану.

Полученные сведения Егорова продала украинскому куратору за 240 долларов. Деньги она получила в криптовалюте, которую обналичила и зачислила на банковские карты себе и супругу. После задержания у Егоровой нашли 0,3 грамма амфетамина.