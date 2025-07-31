Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:41, 31 июля 2025Силовые структуры

Действующий сотрудник полиции оказался связан с подготовкой диверсии в Москве

ФСБ: Супруги планировали диверсии в Москве в канун Дня Победы в 2024 году
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Gliballookpress.com

Москвич Павел Коротич, осужденный вместе с супругой Валерией Егоровой за подготовку диверсий в канун Дня Победы в 2024 году в столице, оказался связан с правоохранительными органами. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина служил в отделе МВД по району Измайлово и на момент совершения преступления был действующим сотрудником правоохранительных органов. Они с Егоровой готовили поджоги в Москве, а затем собирались скрыться на Украине, отметили в ФСБ.

Мосгорсуд 29 июля вынес супругам приговор за госизмену в пользу Украины. Егорова осуждена к 17 годам лишения свободы, ее муж к 15 годам в колонии строгого режима. Суд установил, что в мае 2023 года женщина связалась с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и получила задание на сбор информации о местах дислокации и защищенности объектов Вооруженных Сил России на территории Москвы и области.

С мая 2023 по февраль 2024 года Коротич развозил жену по местам, где находятся объекты Минобороны России и Росгвардии для скрытой фото- и видеосъемки военных зданий, ограждений, опознавательных табличек, а также сотрудников, обеспечивающих их охрану.

Полученные сведения Егорова продала украинскому куратору за 240 долларов. Деньги она получила в криптовалюте, которую обналичила и зачислила на банковские карты себе и супругу. После задержания у Егоровой нашли 0,3 грамма амфетамина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тысячи человек личного состава». Российские войска уничтожили в Часовом Яре самую крупную группировку ВСУ за всю историю СВО

    В Минздраве России опровергли одно изменение для водителей

    В постсоветской стране расширили права оппозиции

    Нюша в купальнике вышла из бассейна

    Китай прекратил покупать нефть у США

    Под Красноармейском ликвидирована группа иностранных наемников

    Спикер Думы в российском городе угрожал «снять голову» мужчине и попал на видео

    Действующий сотрудник полиции оказался связан с подготовкой диверсии в Москве

    Раскрыты последствия пьяного дебоша в самолете для комика Хрусталева

    Военный эксперт объяснил значение перехода Часова Яра под контроль России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости