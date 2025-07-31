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17:17, 31 июля 2025Россия

Дрон-камикадзе застрял в десятках сантиметров от лиц российских бойцов и попал на видео

Shot: Лобовое стекло машины спасло российских бойцов от атаковавшего их дрона
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Лобовое стекло уазика спасло российских бойцов от атаковавшего их беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снятое военными видео с места инцидента опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно треснувшее стекло, в котором в нескольких десятках сантиметров от лиц бойцов застрял дрон-камикадзе. При этом находящиеся в машине солдаты все еще пребывают в состоянии шока и смеются. «Вот это было страшно!» — восклицает один их них.

По информации издания, боевая часть летательного аппарата в момент столкновения отвалилась и не взорвалась. Уазик, в свою очередь, ждет ремонт. Сами же бойцы попросили прислать в зону боевых действий побольше таких автомобилей.

Ранее стало известно о штурмовике 70-го полка 42-й гвардейской дивизии с позывным Техник, который пережил несколько атак украинских дронов. Как рассказали сослуживцы солдата, от одного из ударов бойца спасла хитрость — он сгреб к себе весь оказавшийся вокруг мусор и сделал нору, в которой спрятался.

ЖЗЛ
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