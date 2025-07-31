Дрон-камикадзе застрял в десятках сантиметров от лиц российских бойцов и попал на видео

Shot: Лобовое стекло машины спасло российских бойцов от атаковавшего их дрона

Лобовое стекло уазика спасло российских бойцов от атаковавшего их беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снятое военными видео с места инцидента опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно треснувшее стекло, в котором в нескольких десятках сантиметров от лиц бойцов застрял дрон-камикадзе. При этом находящиеся в машине солдаты все еще пребывают в состоянии шока и смеются. «Вот это было страшно!» — восклицает один их них.

По информации издания, боевая часть летательного аппарата в момент столкновения отвалилась и не взорвалась. Уазик, в свою очередь, ждет ремонт. Сами же бойцы попросили прислать в зону боевых действий побольше таких автомобилей.

Ранее стало известно о штурмовике 70-го полка 42-й гвардейской дивизии с позывным Техник, который пережил несколько атак украинских дронов. Как рассказали сослуживцы солдата, от одного из ударов бойца спасла хитрость — он сгреб к себе весь оказавшийся вокруг мусор и сделал нору, в которой спрятался.