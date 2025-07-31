Два десятка пассажиров самолета угодили в больницу после полета в Европу

25 пассажиров Delta пострадали из-за турбулентности на рейсе в Амстердам

Более двух десятков пассажиров самолета авиакомпании Delta Air Lines угодили в больницу в после полета из США в Европу. Об этом пишет CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 30 июля, на рейсе из Солт-Лейк-Сити в Амстердам. Из-за сильной турбулентности получили травмы 25 человек. Пилоту пришлось совершить аварийную посадку в международном аэропорту Миннеаполис-Сент-Пол.

После приземления борт встретили пожарная служба и сотрудники скорой помощи. Пострадавших доставили в местные больницы для обследования и лечения.

По данным источника, всего на борту Airbus A330-900 находились 275 пассажиров и 13 членов экипажа.

Ранее трое членов экипажа авиакомпании Qantas получили травмы во время сильной турбулентности на рейсе в Австралии. Один из них подлетел к потолку, упал и сломал ногу.

