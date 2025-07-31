Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:30, 31 июля 2025Путешествия

Два десятка пассажиров самолета угодили в больницу после полета в Европу

25 пассажиров Delta пострадали из-за турбулентности на рейсе в Амстердам
Алина Черненко

Кадр: CBS News

Более двух десятков пассажиров самолета авиакомпании Delta Air Lines угодили в больницу в после полета из США в Европу. Об этом пишет CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 30 июля, на рейсе из Солт-Лейк-Сити в Амстердам. Из-за сильной турбулентности получили травмы 25 человек. Пилоту пришлось совершить аварийную посадку в международном аэропорту Миннеаполис-Сент-Пол.

После приземления борт встретили пожарная служба и сотрудники скорой помощи. Пострадавших доставили в местные больницы для обследования и лечения.

По данным источника, всего на борту Airbus A330-900 находились 275 пассажиров и 13 членов экипажа.

Ранее трое членов экипажа авиакомпании Qantas получили травмы во время сильной турбулентности на рейсе в Австралии. Один из них подлетел к потолку, упал и сломал ногу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Передайте, чтобы следил за словами». Трамп резко ответил Медведеву. Что его разозлило?

    Жена Басты опубликовала фото в откровенном наряде

    Тигр-людоед растерзал фермера

    Подростка-диверсанта задержали в российском городе с сильными ожогами на лице и руках

    В России стало сокращаться число автосалонов

    Microsoft описала влияние ИИ на профессии людей

    Иран выдвинул ультиматум США

    Бывший посол США усомнился в эффективности антироссийских санкций

    Алексей Миранчук забил пятый мяч в сезоне

    Бывшего депутата Госдумы оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости