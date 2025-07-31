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14:59, 31 июля 2025Ценности

Джейсон Момоа побрился впервые за шесть лет и показал внешность без бороды

Актер Джейсон Момоа побрился впервые за шесть лет и показал внешность на видео
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @prideofgypsies

Американский актер Джейсона Момоа побрился впервые за шесть лет и показал внешность на видео. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 16,8 миллиона подписчиков.

45-летний артист позировал перед камерой, стоя под деревом в черной футболке и бейсболке. При этом он запечатлел, как сбривает бороду и усы, и впоследствии продемонстрировал гладкое лицо без растительности.

Момоа изменил внешний вид в рамках подготовки к третьей части фильма «Дюна». Кроме того, в подписи к публикации он вновь попытался привлечь внимание к загрязнению пластиком окружающей среды.

В январе канадский певец Джастин Бибер побрился налысо на фоне скандалов с рэпером P. Diddy.

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