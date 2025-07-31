Экс-посол США указал на одну из самых больших ошибок Трампа в отношении России

Макфол: Трамп угрожает РФ и не выполняет угрозы, это большая ошибка в дипломатии

Президент США Дональд Трамп угрожает России и не выполняет свои угрозы, это одна из самых больших ошибок в дипломатии. Об этом написал бывший американский посол в России Майкл Макфол в статье для Foreign Policy (FP).

«Я также обеспокоен ситуацией с президентом Трампом. Угрожать и не выполнять свои угрозы — одна из самых больших ошибок в дипломатии», — отметил дипломат.

Экс-посол рассказал, что в Стэнфорде у него преподавал Джордж Шульц, который занимал должность госсекретаря при бывшем президенте Рональде Рейгане. Шульц всегда говорил, что нельзя направлять оружие на людей, если не готов выстрелить.

«Ваши угрозы должны вызывать доверие. Не проводите красных линий, если не готовы действовать. Джордж всегда рассказывал эту историю как очень важный урок дипломатии. И я беспокоюсь, что Трамп наставил на них ружье, но не готов стрелять», — добавил Макфол.

По его мнению, это подрывает доверие к США не только на Украине, но и во всем мире.

Ранее Макфол призвал руководство Европейского союза передать замороженные российские активы Украине.