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16:31, 31 июля 2025Мир

ЕС определился с дальнейшим финансированием Украины

Представитель ЕК Мерсье: ЕС не планирует замораживать финансирование Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

У Европейского союз (ЕС) нет планов по заморозке средств, предназначенных для Украины, после того, как власти республики приняли решение восстановить полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Гийом Мерсье, его слова приводит РИА Новости.

«Я подтверждаю, что планов по заморозке европейских средств для Киева нет. Сейчас важно то, что на Украине есть независимые антикоррупционные органы», — отметил представитель.

По словам Мерсье, украинские власти проводят реформы, которые «необходимы для соблюдения верховенства закона» в государстве.

29 июля газета «Экономическая правда» со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз приостановил всю финансовую помощь Украине. Отмечается, что причиной, по которой объединение поставило на паузу финансирование Киева, стал скандал с независимостью антикоррупционных ведомств.

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