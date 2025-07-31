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17:38, 31 июля 2025Силовые структуры

Фанатка битцевского маньяка пойдет под суд за расправу над российской школьницей

Фанатка битцевского маньяка предстанет перед судом за расправу над девочкой
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Пичушкин

Александр Пичушкин. Фото: Юрий Машков / ТАСС

В Запорожской области перед судом предстанет 14-летняя жительница Бердянска, обвиняемая в расправе на семилетней девочкой. Об этом в Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

По его данным, расследование уголовного дела в отношении называвшей себя фанаткой битцевского маньяка (Александр Пичушкин) девушки завершено.

Следователи установили, что 16 мая она встретила малолетнюю знакомую и решила разделаться с ней. Злоумышленница предложила прогуляться в лесу возле завода и там напала ребенка. Она до смерти забила школьницу молотком по голове.

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Экспертиза установила, что девушка сознательно пошла на преступление, хорошо понимая, что делает. Ее признали вменяемой.

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