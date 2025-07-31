Фанатка битцевского маньяка пойдет под суд за расправу над российской школьницей

Фанатка битцевского маньяка предстанет перед судом за расправу над девочкой

В Запорожской области перед судом предстанет 14-летняя жительница Бердянска, обвиняемая в расправе на семилетней девочкой. Об этом в Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

По его данным, расследование уголовного дела в отношении называвшей себя фанаткой битцевского маньяка (Александр Пичушкин) девушки завершено.

Следователи установили, что 16 мая она встретила малолетнюю знакомую и решила разделаться с ней. Злоумышленница предложила прогуляться в лесу возле завода и там напала ребенка. Она до смерти забила школьницу молотком по голове.

Экспертиза установила, что девушка сознательно пошла на преступление, хорошо понимая, что делает. Ее признали вменяемой.