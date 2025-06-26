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13:04, 26 июня 2025Силовые структуры

Расправившуюся с семилетней девочкой фанатку битцевского маньяка признали вменяемой

Mash: Обвиняемая в убийстве школьницы из Бердянска понимала, что делает
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на Донбассе»

Несовершеннолетняя жительница Бердянска, обвиненная в расправе над семилетним ребенком, понимала, что она делает. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По его данным, экспертиза показала, что обвиняемая вменяема. Расследование дела продолжается.

По версии следствия, вечером 16 мая девочка-подросток встретила знакомую семилетнюю школьницу на улице и предложила ей прогуляться в сторону лесополосы завода «Азовкабель». Во время прогулки она нанесла ребенку удары молотком по голове. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

На допросе задержанная дала признательные показания. Также сообщалось, что возле тела она оставила записку, в которой призналась в любви к серийному маньяку Александру Пичушкину.

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