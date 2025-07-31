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10:03, 31 июля 2025Спорт

Фитнес-эксперт назвала россиянам самый доступный способ сохранить здоровье

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Arek Adeoye / Unsplash

Руководитель фитнес-студии «БенеФит» Дарья Кожевникова назвала россиянам самый доступный способ сохранить здоровье. Об этом сообщает НСН.

По ее словам, это быстрая ходьба. «Она дает хорошую кардионагрузку, хорошую вентиляцию легких, хорошую работу сердечно-сосудистой системы. В связи с тем, что сейчас очень много людей ведут малоподвижный образ жизни, все борются за то, чтобы хотя бы 10 тысяч шагов проходить в день», — заявила Кожевникова.

Эксперт добавила, что ходьба полезна для суставов и всего организма в целом. «Но прогулка не на расслабление, а только хорошая, полноценная, целенаправленная тренировка улучшит качество жизни и может ее продлить», — подчеркнула Кожевникова.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ сохранить молодость для мужчин после 40 лет. Она добавила, что для этого нужно вести физически активный образ жизни.

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