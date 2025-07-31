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16:28, 31 июля 2025Экономика

Гигант рынка смартфонов столкнулся с обрушением прибыли

CNN: Операционная прибыль Samsung упала на 55 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Во II квартале 2025 года операционная прибыль компании Samsung Electronics упала на 55 процентов, до 3,4 миллиарда долларов. Об этом сообщило CNN.

Годом ранее речь шла о 7,5 миллиарда долларов. Операционная прибыль подразделения по производству микросхем, исторически обеспечивавшего компании две трети общей прибыли, сократилась почти на 94 процента. На фоне этих новостей акции Samsung упали во вторник почти на два процента.

Между тем, как отмечает CNN, компания Samsung Electronics всего несколько лет назад была лидером в мировой гонке полупроводников. Однако недавние неудачи, в том числе неспособность компании на раннем этапе извлечь выгоду из бума искусственного интеллекта, оставили ее в стороне, поскольку, по словам экспертов, ей приходится бороться с растущими потерями доли рынка.

Разочаровывающие данные о доходах вызвали опасения по поводу будущего находящегося в тяжелом положении южнокорейского технологического гиганта, который стремительно уступает позиции таким конкурентам, как SK Hynix и Micron Technology.

В начале июля эксперты LSEG SmartEStimate спрогнозировали, что операционная прибыль компании Samsung Electronics упадет во втором квартале на 39 процентов.

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