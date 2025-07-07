Гиганту рынка смартфонов предсказали резкое обрушение прибыли

Reuters: Прибыль Samsung Electronics упадет почти на 40 процентов

Во II квартале 2025 года операционная прибыль компании Samsung Electronics упадет на 39 процентов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на прогнозы LSEG SmartEStimate.

Причиной этого, как ожидается, станут задержки в поставках усовершенствованных чипов памяти. Как следствие, прибыль этого гиганта рынка смартфонов за апрель-июнь составит 4,62 миллиарда долларов. Это будет самый низкий показатель за шесть кварталов.

Отмечается, что слабость финансовых показателей Samsung, которая наблюдается уже долгое время, усилила обеспокоенность инвесторов. Те сомневаются, что южнокорейская компания догонит более мелких конкурентов в разработке чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM), используемых в центрах обработки данных искусственного интеллекта.

Кроме того, многие из ключевых направлений деятельности Samsung, включая производство чипов, смартфонов и бытовой техники, страдают от неопределенности, вызванной торговой политикой властей США. В частности, это касается идеи главы Белого дома Дональда Трампа ввести 25-процентную пошлину на смартфоны, произведенные не в Соединенных Штатах. Кроме того, в Вашингтоне задумались об отзыве разрешений, выданных мировым производителям микросхем, включая Samsung.

Издание также обратило внимание, что в 2025 году акции Samsung показали наихудшие результаты среди основных производителей микросхем памяти.

В конце мая стало известно, что компания Samsung Display решила отказаться от покупки российских золота, вольфрама и тантала.