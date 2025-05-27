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13:08, 27 мая 2025Экономика

Южнокорейский производитель смартфонов отказался от российских металлов

«Ъ»: Samsung перестал покупать у России золото, вольфрам и тантал
Кирилл Луцюк

Фото: Reuters

Компания Samsung Display решила отказаться от покупки российских золота, вольфрама и тантала. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность этого южнокорейского производителя смартфонов.

Есть мнение, что результатом такого решения станет подорожание товаров компании на 2-5 процента. Предполагается, что отказ от российских металлов связан с рисками вторичных санкций, которых опасается руководство компании. Впрочем, есть версия, что Samsung может продолжить приобретать российские металлы, но уже через посредников.

Во второй половине апреля этого года сообщалось, что поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию упали почти в четыре раза. Также есть сведения, что в Samsung обсуждается вопрос о возвращении в РФ. Поводом для этого стали переговоры России и США.

До этого один из руководителей Samsung Хан Чон Хи извинился перед акционерами за плохие результаты работы технологического гиганта.

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