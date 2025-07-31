Госсекретарь США прокомментировал перепалку Трампа и Медведева

Рубио: Не уверен, отражают ли заявления Медведева о Трампе позицию Москвы

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не уверен, отражают ли заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева официальную позицию Москвы. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«Я не уверен, что он говорит от имени официальной российской позиции, но он, безусловно, человек, занимающий официальную должность в России, который говорит подстрекательские вещи. Но не думаю, что это будет иметь решающее значение», — ответил политик на просьбу прокомментировать перепалку президента США Дональда Трампа и Медведева.

30 июля Медведев заявил, что Трампу не стоит идти по пути экс-главы США Байдена, выставляя России ультиматумы. В ответ американский лидер назвал зампреда Совбеза «несостоявшимся бывшим президентом», который заходит на опасную территорию, и призвал его следить за словами.

Комментируя эту реакцию, российский политик счел ее нервной, что, по его мнению, подтверждает правильность пути, по которому идет Россия.