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19:49, 31 июля 2025Мир

Госсекретарь США прокомментировал перепалку Трампа и Медведева

Рубио: Не уверен, отражают ли заявления Медведева о Трампе позицию Москвы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Марко Рубио

Марко Рубио . Фото: Umit Bektas / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не уверен, отражают ли заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева официальную позицию Москвы. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«Я не уверен, что он говорит от имени официальной российской позиции, но он, безусловно, человек, занимающий официальную должность в России, который говорит подстрекательские вещи. Но не думаю, что это будет иметь решающее значение», — ответил политик на просьбу прокомментировать перепалку президента США Дональда Трампа и Медведева.

30 июля Медведев заявил, что Трампу не стоит идти по пути экс-главы США Байдена, выставляя России ультиматумы. В ответ американский лидер назвал зампреда Совбеза «несостоявшимся бывшим президентом», который заходит на опасную территорию, и призвал его следить за словами.

Комментируя эту реакцию, российский политик счел ее нервной, что, по его мнению, подтверждает правильность пути, по которому идет Россия.

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