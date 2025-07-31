В США призвали Трампа готовиться к столкновению с Россией и Ираном

The Hill: Трампу пора готовиться к столкновению с Россией и Ираном

Президенту США Дональду Трампу пора готовиться к столкновению с Россией и Ираном. С таким призывом в адрес главы государства выступили обозреватели Джонатан Суит и Марк Тот в статье для американского издания The Hill.

«Полумеры и стратегические послания оказываются неэффективными в отношении России и Ирана — терпение больше не является добродетелью», — говорится в материале.

Как напомнили обозреватели, в ответ на сокращение Трампом срока для достижения соглашения по Украине в Кремле заявили, что Россия продолжит защищать свои интересы. Одновременно с этим Иран вопреки воле США объявил о желании дальше развивать свою ядерную программу.

«Белому дому пора готовиться к удару. Столкновение с Москвой и Тегераном, вероятно, становится неизбежным», — подчеркивается в статье.

Ранее американское издание Responsible Statecraft оценило влияние ультиматума Трампа на Россию. По мнению СМИ, заявления американского лидера никак не повлияют на действия Москвы.

28 июля стало известно, что Трамп сократил срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. Он отметил, что раньше срок составлял 50 дней, поскольку он хотел быть щедрым, но его администрация якобы не видит никакого прогресса по этому вопросу.