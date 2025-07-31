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10:06, 31 июля 2025Интернет и СМИ

Влияние ультиматума Трампа на Россию оценили

RS: Установление сроков решения украинского конфликта не повлияет на действия РФ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Поставив ультиматум России по решению украинского конфликта, президент США Дональд Трамп не повлияет на действия Москвы в противостоянии. Такое мнение выразило издание Reponsible Statecrft (RS).

RS сочло, что обозначение любых сроков, чтобы достичь перемирия, никак не повлияет на стратегию России в украинском конфликте.

В материале уточняется, что Москва никогда не откажется от военного преимущества без уступок со стороны Киева и его западных союзников. «США мало что могут сделать для развития российско-украинских отношений, при этом Россия может добиться результатов военным путем, если конфликт продолжится и в 2026 году», — говорится в статье.

Ранее аналитики китайского портала Baijiahao заявили, что президент России Владимир Путин удивил Запад реакцией на ультиматум Трампа. Они назвали сценарий, при котором Москва отступит под давление Вашингтона, маловероятным.

14 июля Трамп заявил, что он недоволен Россией в решение украинского конфликта и заявил, что введет жесткие пошлины, если не будет достигнуто соглашение. 28 июля он сократил этот срок до 10 дней.

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