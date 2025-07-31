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04:05, 31 июля 2025Россия

Кадыров порассуждал о врагах и объяснил изменения в своем характере

Кадыров опубликовал пост о врагах и объяснил изменения в своем характере
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram порассуждал о врагах и объяснил изменения в своем характере. Он отметил, что давно не смеется, потому что сейчас не то время.

«Где-то там, за нашими спинами, враг неспокоен. Он строит свои планы, плетет интриги, мечтает, чтобы мы сломались. Мы не исчезли, не упали на колени, не стали умолять. Мы просто стали другими — хладнокровными, молчаливыми, собранными», — написал политик.

Он отметил, что не смеется, но ждет, смотрит и запоминает. Кадыров также подчеркнул, что победа не за горами.

Ранее глава Чечни выложил свежее фото после слухов о едва не случившемся утоплении в Турции. Об инциденте на пляже в Бодруме сообщали турецкие СМИ — по данным местных журналистов, Кадырову якобы стало плохо во время захода в воду, после чего глава российского региона стал задыхаться и тонуть. Утверждалось, что Кадырову оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали.

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