Кадыров порассуждал о врагах и объяснил изменения в своем характере

Кадыров опубликовал пост о врагах и объяснил изменения в своем характере

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram порассуждал о врагах и объяснил изменения в своем характере. Он отметил, что давно не смеется, потому что сейчас не то время.

«Где-то там, за нашими спинами, враг неспокоен. Он строит свои планы, плетет интриги, мечтает, чтобы мы сломались. Мы не исчезли, не упали на колени, не стали умолять. Мы просто стали другими — хладнокровными, молчаливыми, собранными», — написал политик.

Он отметил, что не смеется, но ждет, смотрит и запоминает. Кадыров также подчеркнул, что победа не за горами.

Ранее глава Чечни выложил свежее фото после слухов о едва не случившемся утоплении в Турции. Об инциденте на пляже в Бодруме сообщали турецкие СМИ — по данным местных журналистов, Кадырову якобы стало плохо во время захода в воду, после чего глава российского региона стал задыхаться и тонуть. Утверждалось, что Кадырову оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали.