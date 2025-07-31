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05:18, 31 июля 2025Бывший СССР

Командование ВСУ бросило своих солдат при штурме Коптево

Боец Васильев: Командование ВСУ бросило своих солдат при штурме Коптево
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставило своих солдат на позициях и сбежало, когда российская армия начала штурмовать Коптево и Новоторецкое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил российский боец Виктор Васильев, его слова передает ТАСС.

«Украинские военные, которых мы пленили рассказали, что командование их бросило, как только узнало, что мы в накат идем. Они сидели без воды, без еды», — рассказал военнослужащий. При этом он добавил, что солдаты противника пытались дать отпор и открывали огонь по российским бойцам вместо того, чтобы сразу сдаться в плен.

Сам Васильев в ходе штурма получил ранение — в него попал пулеметчик ВСУ, однако в итоге захватить опорный пункт удалось без потерь.

Ранее силам ВСУ в ДНР предрекли попадание в котел.

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