Известный дантист Рудольф отвез жену на сафари в Африку и убил ради любовницы

В 2023 году суд приговорил известного американского врача, бизнесмена и миллионера Лоуренса «Ларри» Рудольфа к пожизненному заключению. Семью годами ранее он расправился со своей женой во время поездки на сафари в Замбии. Эта история о любви, успехе, предательстве и смерти настолько взволновала американцев, что в июле стриминговый сервис Hulu выпустил о ней трехсерийный документальный фильм Trophy Wife: Murder on Safari («Трофейная жена: убийство на сафари»). «Лента.ру» рассказывает, почему один из самых успешных стоматологов севера США увез жену в Африку и выстрелил ей в грудь из ружья.

Бьянки Рудольф не стало в октябре 2016 года

11 октября 2016 года полиция Замбии получила очень тревожный вызов. Властям сообщили о смерти гражданки США, которая вместе с мужем приехала на сафари в знаменитый национальный парк Кафуэ. Погибшую звали Бьянка Рудольф, в Замбии она была известна как одна из лучших охотниц. Полицию вызвал ее муж Ларри Рудольф — состоятельный врач, бизнесмен и тоже известный охотник.

Ларри был настолько увлечен этим занятием, что одно время даже возглавлял Международный сафари-клуб — крупнейшую в мире организацию по защите прав охотников. Оттуда его, правда, выгнали за некие не слишком благородные поступки, но авторитет в охотничьей среде он сохранил.

Рудольф рассказал прибывшему по вызову следователю Мусуа Мусезе, что мылся в душе, когда раздался выстрел. Он выбежал в комнату и увидел жену на полу в луже крови. Рядом лежало ружье и чехол от него. Американец тут же выдал версию, согласно которой его жена укладывала ружье в чехол, не проверив, разряжено ли оно, и произошел случайный выстрел. Мусезе заподозрил неладное буквально через час, когда составил картину случившегося.

Этот мужчина встретил меня полностью одетым. Было странно: он что, успел нарядиться? И еще, согласно инструкции сафари-парка, все оружие чистили накануне вечером. В ружьях не было патронов Мусуа Мусезе старший следователь полиции Замбии

Фотография с места смерти Бьянки Рудольф Кадр: фильм «Trophy Wife: Murder on Safari»

По словам Дэна Фута, сотрудника американской дипмиссии и посла США в Замбии в 2017-2020 годах, первое время версия выглядела вполне убедительной. Однако Рудольф хотел поскорее решить все вопросы, как будто заметал следы. Он добился кремации останков жены на следующий день, а судмедэксперты состряпали заключение чуть ли не за пару часов. Фут был уверен, что Рудольф продавил все эти решения своим авторитетом и раздал взятки полицейскому начальству.

Ларри и Бьянка Рудольф были вместе с университетских времен

Внешне Ларри и Бьянка Рудольф выглядели идеальной парой, больше подходящей для какого-нибудь доброго романтического кино, а не для кровавой детективной истории. Они познакомились в самом начале 1980-х.

«Я дописывал диплом в стоматологической школе Питтсбургского университета и обратил внимание на очень красивую девушку, которая работала там в кафетерии. Ее звали Бьянка (…) Я окончил учебу, открыл свою практику, и Бьянка была со мной» — рассказывал Ларри Рудольф следователям после ареста.

После окончания университета Ларри сразу же стал хорошо зарабатывать. Он вознамерился совершить революцию в стоматологии — и это ему удалось. Рудольф прекрасно знал, что визиты к зубному врачу мало кому доставляют удовольствие, и решил это изменить.

Его пациентам давали успокоительное за некоторое время до начала манипуляций, чтобы снизить уровень стресса, а все лечение, за исключением особых случаев, выполнялось за один день. Этот подход был оригинальным для своего времени, и клиника Рудольфа стала одной из самых популярных в городе

Бьянка была для Ларри тем самым крепким тылом, который составляет значительную часть успеха. Она помогала мужу развивать бизнес и делала все, чтобы он мог полностью отдаться работе, не думая о бытовых мелочах. У супругов родились двое детей. Их семья выглядела едва ли не самой счастливой в Питтсбурге.

Мы были классической семьей среднего класса. Жили в пригороде, родители ладили и, похоже, любили друг друга. Нам дали хорошее воспитание. Дома все были счастливы Джулиан Рудольф сын Ларри и Бьянки Рудольф

Ларри и Бьянка Рудольф на сафари с детьми, 1990-е годы Кадр: фильм «Trophy Wife: Murder on Safari»

Впрочем, как утверждают друзья и коллеги Ларри Рудольфа, у него была и темная сторона. И чем больше стоматолог получал известности и денег, тем заметнее эта темная сторона становилась.

Рудольф изменял жене и занимался финансовыми махинациями

Известный на весь город стоматолог, видимо, считал, что успешный человек должен быть успешен во всем. В том числе и в любовных похождениях. У Рудольфа появилось несколько любовниц. Некоторые из них работали у него. Пациенты даже шутили, что в его клинику сотрудниц набирают по цвету волос: Рудольф предпочитал блондинок.

При этом внешне его семья все также выглядела идеальной. Сколотив первый капитал ко второй половине 1980-х, Ларри и Бьянка начали регулярно ездить на сафари в Африку. К концу 1990-х Рудольф стал весьма известным охотником и даже возглавил Международный сафари-клуб. Правда, как позже выяснилось, сделал он это нечестно, подделав голоса на выборах. Стоматолога с позором изгнали и даже вычеркнули его имя из истории организации. Бывшие члены этого клуба рассказали и о его любовных похождениях.

Мне позвонила одна девушка и сказала: «Ларри проявляет ко мне интерес. Мне говорили, что он разводится». Она сказала, что он послал ей букет, а в середине букета был фаллоимитатор Рон Арендт бывший президент Международного сафари-клуба

Более того, в 2006 году Рудольф провернул еще одну аферу. Мужчина отправился на очередное сафари в Африку и оттуда сообщил своему страховому агенту, что на него напал крокодил. По словам стоматолога, рептилия набросилась на него во время рыбалки, вцепилась в руку и чуть не утащила на дно. При этом ему удалось отбиться и отделаться всего лишь частичной ампутацией кончика большого пальца на правой руке.

Рудольф настоял, что теперь не может нормально работать. Его страховой агент не поверил в эту историю, но получить выплаты помог. Теперь Ларри платили по 30 тысяч долларов в месяц из-за потери трудоспособности. В своей клинике он остался только директором, однако дальше началось что-то странное.

Коллеги быстро выяснили, что Ларри продолжал лично принимать пациентов вечером после закрытия и брать с них как минимум по тысяче долларов наличными за визит. Фактически он занимался не только подпольной врачебной деятельностью, но и воровал деньги у партнеров, которые работали с ним долгие годы

В итоге коллеги объявили Ларри, что либо он увольняется, либо они сдают его полиции. Рудольф ушел, но тут же открыл новую сеть стоматологических клиник, которые стали очень успешными.

Ларри стал постоянно появляться на телевидении, рекламировать свои клиники Three Rivers Dental, устраивать акции по бесплатному обслуживанию ветеранов боевых действий и пожилых людей. При этом его сотрудники рассказали, что и здесь он занимался темными делами. Знаменитый стоматолог банально «лечил» пациентам здоровые зубы за большие деньги.

Ларри Рудольф и Лори Миллайрон Кадр: фильм «Trophy Wife: Murder on Safari»

Но было и еще одно обстоятельств. С 2002 года Рудольф сблизился с женщиной, которая, как считает следствие, и стала главной причиной роковых событий, случившихся в Африке четырнадцатью годами позже.

У Ларри Рудольфа был многолетний роман с Лори Миллайрон

Миллайрон устроилась работать в клинику Рудольфа в начале 2000-х. Стоматолог сразу же обратил внимание на яркую блондинку и стал добиваться ее внимания. Сначала женщина отвергала ухаживания начальника, так как знала, что он женат, но в итоге сдалась.

Многие знакомые Рудольфа сравнивают его с героем романа «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». С одной стороны, он был милейшим человеком, добрым, остроумным и щедрым. Но всегда вел двойную жизнь. Образ благополучного семьянина и серьезного врача уживался в нем с жаждущим наживы и легких удовольствий лжецом и лицемером. Но Миллайрон он, похоже, полюбил всем сердцем.

Она была полной противоположностью Бьянки. У Бьянки были каштановые волосы, рост где-то 162 сантиметра. А Лори была стройная и высокая блондинка Мэрианн Версмессен бывшая сотрудница клиники Рудольфа

После истории с подпольными приемами за наличные Ларри открыл новую клинику, где Миллайрон стала его основной помощницей. Более того, он даже появлялся с ней на официальных конференциях врачей. Официально она сопровождала его как медик, так как у него были проблемы с сердцем. Но все знали, кто она для него на самом деле. Все, кроме Бьянки, которая верила в верность мужа. По крайней мере, так казалось ее друзьям.

Однако в 2014 году она все-таки узнала о романе мужа с Миллайрон, после того как нашла в своей постели ее заколку. Бьянка любила Ларри и надеялась, что им удастся восстановить семью. У стоматолога на этот счет было другое мнение.

Он оплачивал ее (Миллайрон) отпуска, платил по всем счетам, но всегда говорил: «Я не разведусь с Бьянкой. Никто не получит половину моих денег» Мэрианн Версмессен бывшая сотрудница клиники Рудольфа

Ларри и Бьянка продали дом в Питтсбурге и переехали в Финикс, штат Аризона, где у них была роскошная вилла. Там жизнь вроде бы наладилась. Они снова выглядели как самая счастливая пара в мире: много бывали на людях, ходили по ресторанам и путешествовали. Казалось, что супругам удалось преодолеть кризис.

Ларри и Бьянка Рудольф в Финиксе Кадр: фильм «Trophy Wife: Murder on Safari»

Тем временем пятью клиниками Three Rivers Dental в Питтсбурге осталась управлять Миллайрон. Отъезд возлюбленного оказался невероятно болезненным для нее. Мало того что она была уже далеко не девочкой и все еще оставалась в сомнительном статусе любовницы, так еще и все дела фирмы теперь упали на ее плечи. Несколько раз она звонила Рудольфу в Финикс и закатывала самые настоящие скандалы.

В итоге оскорбленная женщина решила пойти ва-банк. «Она сказала, что поставила Ларри ультиматум. И ультиматум заключался в том, чтобы он избавился от Бьянки», — рассказала сотрудница Three Rivers Dental Анна Гримли.

После смерти Бьянки начал новую жизнь с Миллайрон

В октябре 2016 состоялось то самое роковое сафари. Бьянка долго ждала этой поездки: она должна была окончательно укрепить пошатнувшийся брак. Она надеялась вернуть прошлые счастливые времена, чтобы их семья снова стала по-настоящему счастливой. Но у Ларри были другие планы. Он вернулся домой без нее и некоторое время изображал безутешного вдовца.

Впрочем, коллеги-стоматологи, бывшие товарищи по Международному сафари-клубу и друзья Бьянки в один голос утверждают, что сразу же поняли, что произошло на самом деле.

В это довольно легко поверить, учитывая, что все эти люди годами наблюдали за тем, как Рудольф превращался из жуликоватого, но довольно милого человека и настоящего профессионала, в одержимого деньгами и властью преступника. Он хотел доминировать во всем и над всеми, кто его окружал, любыми способами.

Я думаю, Ларри был мелким человеком с большим эго. А это опасное сочетание Рон Арендт бывший президент Международного сафари-клуба

Через три месяца после случившегося в Замбии Рудольф и Миллайрон переехали в Финикс и начали строить новый дом. По страховке жены стоматолог получил пять миллионов долларов. При этом его страховой агент утверждает, что новый полис был составлен незадолго до выстрела в Замбии.

Следующие годы любовники наслаждались новой жизнью. Они путешествовали по всему миру, ездили на сафари и могли потратить несколько тысяч долларов за один поход в ресторан. Только вот люди, знавшие, что происходило вокруг Ларри и Бьянки в последние годы, не собирались мириться со случившимся. «Мы получили множество звонков от друзей Бьянки Рудольф после ее смерти», — рассказал специальный агент ФБР Дональд Петерсон, который стал одним из инициаторов пересмотра дела.

В 2019 году ФБР начало расследование под давлением слухов и прямых заявлений людей, знавших Бьянку. Американские следователи запросили материалы дела у замбийских коллег. События развивались быстро. ФБР сразу же провели следственный эксперимент с женщинами такого же роста и комплекции, что и Бьянка.

Из 50 участниц только одна смогла дотянуться до курка в том положении, в каком была Бьянка в момент выстрела. Причем эта единственная женщина много лет занималась гимнастикой

Далее удалось установить, что выстрел был произведен с расстояния около метра. Так что сделала это явно не Бьянка. Кроме того, Ларри уничтожил то самое ружье вскоре после случившегося.

Не было ни малейшего шанса, что это несчастный случай. Это было убийство. И единственным человеком, у которого был мотив убить Бьянку Рудольф, являлся Лоуренс Рудольф Брайан Филдс прокурор, главный обвинитель Ларри Рудольфа

Ларри Рудольф и Лори Миллайрон на сафари Кадр: фильм «Trophy Wife: Murder on Safari»

Более того, выяснилось, что Рудольф путался в разговорах о случившемся с разными людьми. Одним он говорил, что был в душе в момент выстрела, другим, — что сидел на унитазе, а третьим, что вообще стоял с чашкой кофе на веранде бунгало.

Следователи быстро собрали необходимые доказательства

В ходе расследования ФБР раскрыло и тайну того самого нападения крокодила на Ларри, которое якобы случилось в 2006 году. Они изучили фотографию поврежденного пальца, заметили на нем следы пороха и решили, что Рудольф просто отстрелил себе кончик большого пальца, чтобы получить страховку. По мнению Дональда Петерсона, именно тогда самый популярный стоматолог Питтсбурга понял, что может совершить идеальное преступление в Африке.

Детали случившегося 11 октября 2016 года постепенно собирались, как детали конструктора. Одним из главных свидетельств стали показания бармена любимого ресторана Ларри и Лори в Финиксе. Именно там они любили хорошенько отдохнуть, потратив пару тысяч долларов и одарив официантов щедрыми чаевыми.

Как рассказал бармен Брайан Лавлейс, во время одного из визитов в 2020 году между богатым стоматологом и его женой произошла перепалка. В зале всегда играла музыка, но ровно в паузе между песнями Лавлейс и еще десяток человек услышали гневный выкрик Рудольфа.

Он ткнул пальцем в лицо Лори и крикнул: «Я убил свою чертову жену ради тебя!» Лори схватила сумочку и ушла из бара Брайан Лавлейс бармен, свидетель обвинения

Ларри Рудольф на допросе в суде Кадр: фильм «Trophy Wife: Murder on Safari»

Более того, на основании собранных фактов и показаний свидетелей, ФБР пришло к выводу, что Лори Миллайрон настаивала именно на убийстве Бьянки. Она, как и Ларри, не хотела терять половину его денег. Она слишком много сил вложила в его сесть стоматологий и слишком долго была любовницей. Миллайрон буквально хотела стать Бьянкой и получить все.

Также выяснилось, что перед злополучной поездкой Бьянка потребовала, чтобы Ларри избавился от любовницы, или она подаст на развод.

Рудольфу почти удалось избежать тюрьмы

В 2021 году Рудольфа арестовали в Мексике, куда он отправился в очередное путешествие с Миллайрон. Стоматолог нанял одного из лучших адвокатов в стране Дэвида Маркуса. Тот построил защиту на том, что все прошлые прегрешения Рудольфа не делают из него убийцу. Он утверждал, что большая часть улик на месте происшествия в Замбии была уничтожена, а медицинскую экспертизу провели с нарушениями.

Миллайрон обвинили в соучастии. Ее делом занимался адвокат Джон Дилл, который пытался доказать, что его клиентка не имеет никакого отношения к происшествию в Замбии. Мнение присяжных в какой-то момент даже стало склоняться на сторону обвиняемых. Действительно, а вдруг произошел чудовищный несчастный случай? Более того, Миллайрон и Рудольф утверждали, что тогда в ресторане он выкрикнул: «ФБР считает, что я убил свою чертову жену ради тебя!», ведь о расследовании уже было известно.

Чтобы усилить свои позиции, Рудольф под присягой заявил, что много лет состоял с Бьянкой в открытых отношениях. Якобы они стали изменять друг другу еще в молодости и договорились о такой форме брака, чтобы не расстраивать детей и не делить бизнес. Но это назвали полным абсурдом все, кто знал их семью на протяжении многих десятилетий. Об этом договоре не знал никто, включая детей супругов. Теперь присяжные усомнились во всех словах подсудимых

В 2023 году суд приговорил Рудольфа к пожизненному заключению. Миллайрон дали 17 лет. Маркус убежден, что его подзащитный невиновен и продолжает добиваться пересмотра дела.

Тем же занимается адвокат Миллайрон. Он не отрицает, что Рудольф мог расправиться с женой, но настаивает, что его клиентка никак не была в это вовлечена. Дочь женщины также не может поверить в произошедшее. А вот сын и дочь Ларри и Бьянки, похоже, приняли решение суда. Видимо, они давно подозревали, что между родителями происходит что-то неладное.

Лори Миллайрон в тюрьме Кадр: фильм «Trophy Wife: Murder on Safari»

Ларри Рудольф попытался совершить идеальное преступление на другом конце Земли, и это ему почти удалось. Нужно отметить, что предыдущая африканская афера себя полностью окупила. Он продолжает получать по 30 тысяч долларов в месяц за потерю работоспособности.

По иронии судьбы, последнее, что осталось у человека, всю жизнь стремившегося к богатству и пошедшего ради этого на кровавое преступление, — куча денег, которые ему некуда потратить.