Лавров подвел итоги встречи с главой МИД Сирии

Лавров поблагодарил аш-Шибани за обеспечение безопасности объектов РФ в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил главу сирийского МИД Асаада аш-Шибани за обеспечение безопасности российских объектов в Сирии. Об этом он заявил по итогам переговоров глав ведомств в Москве, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Учитывая особенности сегодняшней ситуации в Сирии, мы признательны нашим сирийским коллегам за те шаги, которые они предпринимают для обеспечения безопасности российских граждан и российских объектов в Сирийской Арабской Республике», — отметил глава МИД России, подводя итоги встречи.

По словам Лаврова, стороны констатировали обоюдный интерес к постоянному диалогу и обмену мнениями на всех уровнях. Есть интерес интенсифицировать диалог по линии МИД, добавил он.

В ходе встречи обсуждался опыт российско-сирийского сотрудничества в предыдущие десятилетия, включая советский период.

Российский министр назвал Сирию добрым другом в арабском мире и на глобальном уровне. Дипломат подчеркнул, что новые власти страны заинтересованы в установлении дипотношений в соответствии с интересами сирийского народа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 июля провел встречу с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве. Глава российского внешнеполитического ведомства выразил надежду на участие президента страны Ахмеда аш-Шараа в саммите России и Лиги арабских государств, который состоится 15 октября.