Методику Долиной по обучению вокалу назвали токсичной

Продюсер Дробыш назвал методику певицы Долиной по обучению вокалу токсичной

Продюсер Виктор Дробыш раскритиковал методику народной артистки России Ларисы Долиной по обучению вокалу. Его комментарий приводит «Общественная служба новостей».

«Она учит вокалу студентов и детей, считая, что метод кнута в нашем мире продолжает оставаться актуальным. Но это давно не так», — заявил Дробыш.

Он также выразил мнение, что певица «будто специально пытается пристыдить, чтобы на фоне юных вокалистов выглядеть более уверенной». «И иной раз не поймешь: она хочет учить или самоутверждаться на фоне менее известного исполнителя», — добавил продюсер.

Дробыш также посоветовал Долиной сменить «токсичность на доброжелательность» в отношении своих студентов.

Ранее Лариса Долина раскритиковала вокальные данные американской певицы Кристины Агилеры. Артистка заявила, что основная проблема поп-звезды в том, что она всегда поет очень громко.