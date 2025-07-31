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14:01, 31 июля 2025Культура

Методику Долиной по обучению вокалу назвали токсичной

Продюсер Дробыш назвал методику певицы Долиной по обучению вокалу токсичной
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Продюсер Виктор Дробыш раскритиковал методику народной артистки России Ларисы Долиной по обучению вокалу. Его комментарий приводит «Общественная служба новостей».

«Она учит вокалу студентов и детей, считая, что метод кнута в нашем мире продолжает оставаться актуальным. Но это давно не так», — заявил Дробыш.

Он также выразил мнение, что певица «будто специально пытается пристыдить, чтобы на фоне юных вокалистов выглядеть более уверенной». «И иной раз не поймешь: она хочет учить или самоутверждаться на фоне менее известного исполнителя», — добавил продюсер.

Дробыш также посоветовал Долиной сменить «токсичность на доброжелательность» в отношении своих студентов.

Ранее Лариса Долина раскритиковала вокальные данные американской певицы Кристины Агилеры. Артистка заявила, что основная проблема поп-звезды в том, что она всегда поет очень громко.

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