Методику Долиной по обучению вокалу назвали токсичной

Продюсер Виктор Дробыш раскритиковал методику народной артистки России Ларисы Долиной по обучению вокалу. Его комментарий приводит «Общественная служба новостей».
«Она учит вокалу студентов и детей, считая, что метод кнута в нашем мире продолжает оставаться актуальным. Но это давно не так», — заявил Дробыш.
Он также выразил мнение, что певица «будто специально пытается пристыдить, чтобы на фоне юных вокалистов выглядеть более уверенной». «И иной раз не поймешь: она хочет учить или самоутверждаться на фоне менее известного исполнителя», — добавил продюсер.
Дробыш также посоветовал Долиной сменить «токсичность на доброжелательность» в отношении своих студентов.
Ранее Лариса Долина раскритиковала вокальные данные американской певицы Кристины Агилеры. Артистка заявила, что основная проблема поп-звезды в том, что она всегда поет очень громко.