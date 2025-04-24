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09:58, 24 апреля 2025Культура

Долина раскритиковала вокал Кристины Агилеры

Лариса Долина заявила, что Кристина Агилера поет слишком громко
Ольга Коровина
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина раскритиковала вокальные данные американской певицы Кристины Агилеры. Об этом сообщает Telegram-канал Starhit.

Долина заявила, что может включить одну песню Агилеры, но следующую ей слушать уже неинтересно, поскольку все треки исполнительницы звучат одинаково. Артистка заявила, что основная проблема поп-звезды в том, что она всегда поет очень громко. По мнению Долиной, даже когда девушка пытается записать тихие партии, они ей не удаются. «Думаю, у нее даже не существует музыкального продюсера, который давал бы ей правильные советы», — заключила Долина.

Кристина Агилера — одна из самых коммерчески успешных американских певиц, обладательница шести премий «Грэмми». В 2008 году журнал Rolling Stone назвал ее одной из величайших исполнительниц всех времен. Ее наиболее популярные треки — Lady Marmalade, Genie In a Bottle, Candyman и другие.

Ранее Долина рассказала, что народная артистка СССР Алла Пугачева недолюбливала ее из-за известной песни «Погода в доме». По словам певицы, Пугачева осталась недовольна тем, что композицию написали не для нее.

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