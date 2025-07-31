МИД назвал преждевременным разговоры о новом раунде переговоров между Россией и США

Дипломат Вершинин: Вашингтон должен устранить раздражители в отношениях США и РФ

В первую очередь устранением «раздражителей» в отношениях России и США должен заняться Вашингтон. Пока что рано говорить о новом раунде переговоров на эту тему, считает замглавы российского МИД Сергей Вершинин, его слова передает РИА Новости.

«Я считаю, что конкретные вопросы, где и как проводить такие консультации, сейчас преждевременны. Главное другое. Главное, что мы считаем, что те раздражители, о которых вы упомянули, конечно, должны быть устранены. Но в первую очередь, они должны быть устранены американской стороной», — сказал дипломат, подчеркнув, что инициатором различных решений, приведших двусторонние отношения в упадок, выступала не Москва.

Вершинин также напомнил, что Россия всегда выступает за нормальное развитие отношений со всеми странами мира, в том числе и с США.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Россия и США сейчас не ведут переговоры по стратегическим вооружениям.