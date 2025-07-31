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17:46, 31 июля 2025Экономика

Самая большая молния в мире протянулась от Венеции до Парижа

Длина ударившей в США рекордной молнии составила 830 километров
Виктория Клабукова

Фото: Clinton Naik / Unsplash

Установлен новый рекордсмен среди молний. Ударивший в Соединенных Штатах разряд по своей длине равнозначен расстоянию между Венецией и Парижем, подсчитала Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Длина молнии составила порядка 830 километров, погрешность при расчетах составляет порядка восьми километров. Определить показатели удалось благодаря снимкам с геостационарного аппарата NOAA GOES-16. Молнию зафиксировали 22 октября 2017 года, она протянулась от Восточного Техаса до Канзас-Сити. Если эту длину перенести на российские реалии, показатель будет сопоставим с расстоянием от Москвы до Саратова. Появление такой большой молнии ученые объяснили тем, что она сформировалась в Великих равнинах — эта территория по своей природе является особенным грозовым фронтом. Прежде рекорд принадлежал молнии длиной 768 километров. Она также была замечена в США, когда ударила над южными штатами 29 апреля 2020 года.

Ранее места в Международной книге рекордов удостоился муравейник из Югры. Муравьиный «небоскреб» из Ханты-Мансийска достигал в высоту почти два метра, а в длину — более четырех.

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