Молодой программист основал собственное микрогосударство на границе с Сербией

20-летний разработчик игр из Британии объявил себя президентом микрогосударства

20-летний разработчик игр объявил себя президентом непризнанного государства на границе Сербии и Хорватии. Об этом сообщает Kent Online.

Дэниел Джексон из города Дувр, Великобритания, в 2019 году провозгласил создание Свободной Республики Вердис. Новое микрогосударство он основал на участке земли размером с Ватикан на берегу Дуная — пустой приграничной территории между Сербией и Хорватией, по поводу которой страны не смогли договориться после распада Югославии. В октябре 2023 года молодой программист и его сторонники попытались обосноваться на территории своего «государства», но были задержаны хорватскими властями за угрозу национальной безопасности.

«Мы хотели разместить там плавучие дома, но нас быстро выдворили», — рассказал Джексон, получивший пожизненный запрет на въезд в Хорватию. Несмотря на это, его «правительство в изгнании» продолжает выдавать паспорта (уже выдано 400 штук, всего было получено 15 тысяч заявок) и планирует цифровую экономику с евро в качестве валюты. Эксперты называют проект безобидной авантюрой, отмечая, что современное международное право не предусматривает создания государств таким образом.

Пока президент Вердиса разрабатывает игры на Roblox для оплаты аренды, его кабинет министров занимается поставками гуманитарной помощи в горячие точки. «Мир был бы скучным без странностей», — считает Джексон. Он мечтает однажды стать «обычным гражданином» своей виртуальной страны.

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