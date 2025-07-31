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16:19, 31 июля 2025Из жизни

Молодой программист основал собственное микрогосударство на границе с Сербией

20-летний разработчик игр из Британии объявил себя президентом микрогосударства
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: @danieljacksonvs

20-летний разработчик игр объявил себя президентом непризнанного государства на границе Сербии и Хорватии. Об этом сообщает Kent Online.

Дэниел Джексон из города Дувр, Великобритания, в 2019 году провозгласил создание Свободной Республики Вердис. Новое микрогосударство он основал на участке земли размером с Ватикан на берегу Дуная — пустой приграничной территории между Сербией и Хорватией, по поводу которой страны не смогли договориться после распада Югославии. В октябре 2023 года молодой программист и его сторонники попытались обосноваться на территории своего «государства», но были задержаны хорватскими властями за угрозу национальной безопасности.

«Мы хотели разместить там плавучие дома, но нас быстро выдворили», — рассказал Джексон, получивший пожизненный запрет на въезд в Хорватию. Несмотря на это, его «правительство в изгнании» продолжает выдавать паспорта (уже выдано 400 штук, всего было получено 15 тысяч заявок) и планирует цифровую экономику с евро в качестве валюты. Эксперты называют проект безобидной авантюрой, отмечая, что современное международное право не предусматривает создания государств таким образом.

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Пока президент Вердиса разрабатывает игры на Roblox для оплаты аренды, его кабинет министров занимается поставками гуманитарной помощи в горячие точки. «Мир был бы скучным без странностей», — считает Джексон. Он мечтает однажды стать «обычным гражданином» своей виртуальной страны.

Ранее сообщалось, что в Индии задержали авантюриста из США, который остался жив после визита на остров Норт-Сентинел. Там в полной изоляции от мира живут аборигены, отказавшиеся от контактов с цивилизацией.

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