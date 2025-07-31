Молодожены отправились в свадебное путешествие и попали в унесшее жизнь их дочери ДТП

Fox News: Молодожены попали в унесшее жизни ДТП в свадебном путешествии по США

Молодожены отправились в свадебное путешествие по США и стали жертвами автокатастрофы. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным источника, супруги Мейси и Хантер Лайонс обручились 19 июля и решили отметить свадьбу вместе с годовалой дочерью в поездке. Через семь дней, 26 июля, семья попала в аварию, когда возвращалась домой с курорта Пиджен-Фордж по шоссе 261 в округе Брекинридж. Их автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в Chevrolet Silverado. В результате ДТП оба автомобиля загорелись.

Мейси Лайонс пережила разрушительную аварию, ее доставили в ожоговое отделение больницы Университета Луисвилля для лечения полученных травм. Однако авария унесла жизнь ее дочери и новоиспеченного супруга.

Ранее мать троих детей едва не лишилась жизни, после того как сыграла свадьбу на Ямайке. Во время торжественной церемонии женщина почувствовала странную боль внизу живота.