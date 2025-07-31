Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:02, 31 июля 2025Путешествия

Молодожены отправились в свадебное путешествие и попали в унесшее жизнь их дочери ДТП

Fox News: Молодожены попали в унесшее жизни ДТП в свадебном путешествии по США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Молодожены отправились в свадебное путешествие по США и стали жертвами автокатастрофы. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным источника, супруги Мейси и Хантер Лайонс обручились 19 июля и решили отметить свадьбу вместе с годовалой дочерью в поездке. Через семь дней, 26 июля, семья попала в аварию, когда возвращалась домой с курорта Пиджен-Фордж по шоссе 261 в округе Брекинридж. Их автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в Chevrolet Silverado. В результате ДТП оба автомобиля загорелись.

Материалы по теме:
«Здесь ненавидят Америку и обожают Россию» Почему Пакистан не так опасен, как кажется, и зачем туда ехать туристу?
«Здесь ненавидят Америку и обожают Россию»Почему Пакистан не так опасен, как кажется, и зачем туда ехать туристу?
12 декабря 2022
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой. Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой.Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
5 мая 2024

Мейси Лайонс пережила разрушительную аварию, ее доставили в ожоговое отделение больницы Университета Луисвилля для лечения полученных травм. Однако авария унесла жизнь ее дочери и новоиспеченного супруга.

Ранее мать троих детей едва не лишилась жизни, после того как сыграла свадьбу на Ямайке. Во время торжественной церемонии женщина почувствовала странную боль внизу живота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Индии начали отказываться от российской нефти. Это происходит на фоне угроз Трампа ввести 100-процентные пошлины

    Шестилетний ребенок пострадал во время атаки дронов ВСУ в российском регионе

    Путин раскрыл необычную деталь в переговорах с президентом Лаоса

    Названа самая опасная для здоровья диета

    Лукашенко высказался о действиях мигрантов в Белоруссии фразой «все что захочется»

    Минобрнауки ответило на слухи о запрете хранить книги Акунина и Быкова

    Путин подвел итоги переговоров в Кремле

    В США призвали Трампа готовиться к столкновению с Россией и Ираном

    Очки Черчилля выставили на продажу за 6,3 миллиона рублей

    Дрон-камикадзе застрял в десятках сантиметров от лиц российских бойцов и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости