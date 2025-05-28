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20:30, 28 мая 2025Путешествия

Мать троих детей отметила свадьбу на Ямайке и едва не лишилась жизни

DM: Британка отметила свадьбу на Ямайке и едва не лишилась жизни
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: @lipsticknlouboutins_ / TikTok

Британка отметила свадьбу на Ямайке и едва не лишилась жизни из-за серьезной болезни. Об испорченном торжестве сообщает издание Daily Mail (DM) со ссылкой на видео в TikTok.

Мать троих детей по имени Сара рассказала своим подписчикам в соцсетях, что во время свадебной церемонии на Ямайке почувствовала странную боль внизу живота. Наутро женщина обнаружила большую шишку, образовавшуюся в области паха. «Я могу поклясться, что боль, которую я испытала, была сильнее, чем при рождении трех детей, — это была агония», — описала женщина.

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Экс-невеста приняла обезболивающее, но отказалась лечь в местную больницу из-за болезни одного из детей, которому требовалась помощь в Лондоне. В течение нескольких дней ей стало хуже. «Когда я садилась в автобус, чтобы ехать в аэропорт, то чуть не потеряла сознание. Сотрудники отеля не хотели меня отпускать, я соврала о своем состоянии, чтобы их успокоить», — вспомнила блогерша.

В самолете стюардесса обратилась в службу экстренной помощи аэропорта Гатвика. Женщину доставили в больницу, где выяснилось, что у нее развился сепсис из-за абсцесса в паху. «Они сказали, что я была примерно в двух часах от кончины», — призналась британка. Ей провели несколько операций и отправили домой.

Ранее 72-летний отец шестерых детей поехал в тур по Таиланду и попал в больницу с загадочной болезнью. На момент его прибытия в страну срок туристической страховки уже истек, из-за чего все траты легли на плечи семьи. Но больше всего детей напугала неизвестная болезнь отца: врачи давали разные данные о его состоянии.

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