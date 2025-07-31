Москвичей предупредили об опасной погоде

Гидрометцентр: Грозы и ливни ожидаются в Москве 31 июля

В четверг, 31 июля, в Москве ожидаются грозы и ливни, введен желтый уровень погодной опасности. Об этом предупредили жителей столицы в Гидрометцентре, пишет ТАСС.

«До 22:00 мск ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах ливни и гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду», — спрогнозировали синоптики.

Собеседник агентства уточнил, что осадки, которые пройдут в городе в этот и следующий день, немного понизят температуру воздуха. Однако, даже несмотря на это, показатели останутся выше климатической нормы, заключили в Гидрометцентре.

До этого жителей Москвы предупредили, что 31 июля и 1 августа воздух может прогреться до плюс 31 градуса Цельсия. Горожанам посоветовали проводить больше времени в тени, под навесами или деревьями, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить как можно больше воды.