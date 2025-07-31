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15:21, 31 июля 2025Силовые структуры

Москвичка укатила на BMW от компании мужчин из бара и попала в переплет

Лишенная прав за пьяное вождение москвичка угнала BMW и врезалась в столб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Прокуратура передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело 30-летней москвички, угнавшей автомобиль BMW 530I XDRIVE у компании мужчин, с которыми познакомилась в баре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном ведомстве.

По данным следствия, женщину лишили прав за пьяное вождение и она решила покататься на чужой машине. В ночь на 30 января москвичка была в баре на Пресненском Валу, где познакомилась с мужчиной, который отдыхал там с друзьями. Утром вся компания вышла из бара и села в BMW, принадлежащий одному из приятелей.

Машина заехала на АЗС и мужчины вышли из салона, оставив новую подругу внутри заведенного автомобиля. Пьяная женщина перелезла на водительское место и укатила. В прокуратуре предоставили видео очевидца.

На кадрах видно, как автомобиль уезжает вдаль, за ним бежит хозяин. На фото после — поврежденная машина.

Уточняется, что на Ленинградском проспекте угонщица не справилась с управлением и врезалась в столб. Стоимость ремонта превышает 3,7 миллиона рублей.

Теперь москвичку будут судить за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения и угон.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае агрессивный водитель автомобиля из ракетницы открыл стрельбу по инспекторам ДПС, а затем напал на них с ножом.

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