Мужчина отправился на сплав на каяке с женой, потерял сознание и не выжил

67-летний турист отправился на сплав на каяке с женой в Испании, потерял сознание и не выжил. Об этом сообщает портал Sur in English.
Уточняется, что инцидент произошел на побережье Коста-дель-Соль на востоке провинции Малага. Мужчина и его супруга арендовали плавательное средство и отправились на нем к водопаду Каскада-Гранде-де-Маро. Во время сплава мужчина внезапно почувствовал недомогание и упал в море.
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