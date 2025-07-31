Мужчина отправился на сплав на каяке с женой, потерял сознание и не выжил

67-летний мужчина потерял сознание во время сплава на каяке в Испании и не выжил

67-летний турист отправился на сплав на каяке с женой в Испании, потерял сознание и не выжил. Об этом сообщает портал Sur in English.

Уточняется, что инцидент произошел на побережье Коста-дель-Соль на востоке провинции Малага. Мужчина и его супруга арендовали плавательное средство и отправились на нем к водопаду Каскада-Гранде-де-Маро. Во время сплава мужчина внезапно почувствовал недомогание и упал в море.

Три спасательных катера оперативно прибыли на помощь иностранному туристу, вытащили его из воды и доставили на берег. Попытки специалистов реанимировать пострадавшего оказались безуспешными.

Ранее двое маленьких братьев из Великобритании исчезли под водой на море в Испании. Трагедия произошла на глазах у отца, который бросился их спасать.