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12:10, 31 июля 2025Путешествия

Мужчина отправился на сплав на каяке с женой, потерял сознание и не выжил

67-летний мужчина потерял сознание во время сплава на каяке в Испании и не выжил
Алина Черненко

Фото: Madrugada Verde / Shutterstock / Fotodom

67-летний турист отправился на сплав на каяке с женой в Испании, потерял сознание и не выжил. Об этом сообщает портал Sur in English.

Уточняется, что инцидент произошел на побережье Коста-дель-Соль на востоке провинции Малага. Мужчина и его супруга арендовали плавательное средство и отправились на нем к водопаду Каскада-Гранде-де-Маро. Во время сплава мужчина внезапно почувствовал недомогание и упал в море.

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