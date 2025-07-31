Мужчина ушел от жены к ее сестре ради будущих детей

Мужчина развелся с женой, поскольку они не могли зачать ребенка, и сошелся с ее родной сестрой. Чужой историей поделилась блогерша Хлоя Коттерелл в своем TikTok-аккаунте.

Женщина, чье имя не раскрывается, 12 лет состояла в браке с Марком. Они очень хотели детей, но она никак не могла забеременеть. Однажды Марк пришел с работы и неожиданно заявил женщине, что не видит с ней будущего. Процесс развода длился долго, поскольку мужчина хотел отсудить у жены деньги. Все это время женщина искала поддержки у сестры, пока не раскрыла ее секрет.

Оказалось, что новой партнершей Марка стала родная сестра женщины. В отличие от родственницы, ей удалось забеременеть от него. «Это был полный шок. Я была очень расстроена», — вспоминает преданная жена. Однако через некоторое время ей удалось принять выбор сестры и бывшего мужа. Скоро пара сыграет свадьбу, сестра будет следить за их ребенком во время церемонии.

«Я избежала боли, которую могла испытывать с этим человеком всю жизнь. И, честно говоря, я думаю, это забавно, что моя сестра так отчаялась, что сошлась с моим бывшим», — отметила женщина. Она пошутила, что планирует найти на свадьбе сестры нового бойфренда.

Ранее сообщалось, что житель индийского штата Бихар поймал жену на измене со старшим братом в Непале. Он заявил, что влюбленные избили его после того, как он предъявил им претензии за тайный роман.