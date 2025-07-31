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19:02, 31 июля 2025Наука и техника

На видео ночных взрывов в Киеве заметили серьезные проблемы ВСУ

Видео ночных взрывов в Киеве обнажило серьезные проблемы Украины
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Видео ночных взрывов в Киеве обнажило серьезные проблемы, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне атак по военным объектам с российской стороны. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Издание заметило, что в ролике ночных взрывов в украинской столице, опубликованном зарубежными источниками, не видно систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. В связи с этим у автором возникло два вопроса: где находятся американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК), которые должны прикрывать город и чем ВСУ его защищают.

В публикации предлагается два ответа. Первый: «наступили некие события, из-за которых работа комплекса если не невозможна, то затруднена». Второй: ВСУ столкнулись с дефицитом боекомплекта.

Источник напомнил, что на Украине еще остаются советские системы ПВО и некоторое количество западных комплексов, возможности которых уступают Patriot. «Так что у киевского узла ПВО серьезные проблемы», — заключается в публикации.

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Ранее издание «Общественное» сообщило, что в ночь на 31 июля Киев подвергся комбинированной атаке дронов и ракет, на фоне воздушной тревоги в столице республики произошли взрывы.

Как уточнял канал «Военкоры Русской Весны», удар был нанесен по аэродрому Жуляны, где расположен позиционный район ЗРК Patriot.

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