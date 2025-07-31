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15:42, 31 июля 2025Наука и техника

НАСА допустило сотрудничество с Россией после уничтожения МКС

НАСА допустило продолжение сотрудничества с Россией после уничтожения МКС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Gene J. Puskar / AP

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США продолжит сотрудничество с Россией в космической сфере после уничтожения Международной космической станции (МКС), если для этого сложатся обстоятельства, допустил заместитель администратора НАСА по реализации космических программ Кен Бауэрсокс. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российская и американская стороны, основавшие МКС, будут продолжать тесно взаимодействовать вплоть до сведения станции с околоземной орбиты.

«Есть много способов, при помощи которых мы могли бы продолжить партнерство в будущем, если обстоятельства нам это позволят. Мы видели ценность совместной работы, и я думаю, мы увидим, что она будет иметь ценность и в будущем», — сказал руководитель.

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Бауэрсокс подчеркнул, что в настоящее время Москва и Вашингтон рассматривают собственные проекты, которые придут на смену МКС.

Ранее замгендиректора госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что утечка воздуха на российской части МКС после недавнего ремонта значительно снизилась.

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