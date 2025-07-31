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02:32, 31 июля 2025Наука и техника

Замглавы «Роскосмоса» заявил о продолжающейся утечке воздуха на МКС

Замглавы «Роскосмоса» Крикалев: Утечка воздуха на МКС после ремонта снизилась
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Утечка воздуха на российской части Международной космической станции (МКС) после недавнего ремонта значительно снизилась. Об этом рассказал замгендиректора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, пишет «Интерфакс».

Замглавы госкорпорации отметил, что поиск и ремонт утечки значительно снизили ее скорость.

«Мы даже думали, что нашли последнюю трещину и отремонтировали ее. Но, очевидно, в долгосрочной перспективе мы видим, что утечка все еще продолжается, но значительно уменьшилась», — подчеркнул он.

Ранее в НАСА заявили о снижении скорости утечки на российском сегменте МКС. Утечка фиксируется в промежуточном шлюзе, соединяющем грузовой корабль «Прогресс МС» и модуль «Звезда».

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