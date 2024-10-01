Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:07, 1 октября 2024Наука и техника

В НАСА заявили о снижении скорости утечки на российском сегменте МКС

НАСА: скорость утечки на российском сегменте МКС снизилась

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Скорость утечки на российском сегменте Международной космической станции (МКС) снизилась, заявил в конце сентября на брифинге перед запуском миссии Crew-9 директор программы МКС в штаб-квартире НАСА Робин Гейтенс. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По словам Гейтенса, недавние ремонтные работы, проведенные российской стороной, снизили скорость утечки примерно на треть.

В сентябре издание ArsTechnica со ссылкой на отчет генерального инспектора Джорджа Скотта сообщило, что между НАСА и госкорпораций «Роскосмос» имеются разногласия из-за утечки на российском сегменте МКС.

Утечка фиксируется в промежуточном шлюзе, соединяющем грузовой корабль «Прогресс МС» и модуль «Звезда». Несмотря на то, что НАСА и «Роскосмос» находятся в постоянном контакте по вопросу утечки, стороны «не достигли соглашения о точке, в которой скорость утечки становится неприемлемой».

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Украины прокомментировал заявления о готовности уступить территории

      В VK запустили инклюзивные инициативы ко Дню жестовых языков и Дню глухих

      Турист был избит пьяным другом во время драки в Таиланде и не выжил

      Россиянкам невысокого роста назвали портящую внешность обувь

      На Украине сообщили о взрыве в Сумах

      Сооснователя журнала DOXA внесли в перечень террористов и экстремистов

      Назван срок окончания строительства вторых путей на БАМе

      Лещенко рассказал об ухудшении здоровья из-за новостей о Добрынине

      В НАСА заявили о снижении скорости утечки на российском сегменте МКС

      Ограничение на число кредитов назвали попыткой загнать россиян в угол

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше