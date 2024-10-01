В НАСА заявили о снижении скорости утечки на российском сегменте МКС

НАСА: скорость утечки на российском сегменте МКС снизилась

Скорость утечки на российском сегменте Международной космической станции (МКС) снизилась, заявил в конце сентября на брифинге перед запуском миссии Crew-9 директор программы МКС в штаб-квартире НАСА Робин Гейтенс. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По словам Гейтенса, недавние ремонтные работы, проведенные российской стороной, снизили скорость утечки примерно на треть.

В сентябре издание ArsTechnica со ссылкой на отчет генерального инспектора Джорджа Скотта сообщило, что между НАСА и госкорпораций «Роскосмос» имеются разногласия из-за утечки на российском сегменте МКС.

Утечка фиксируется в промежуточном шлюзе, соединяющем грузовой корабль «Прогресс МС» и модуль «Звезда». Несмотря на то, что НАСА и «Роскосмос» находятся в постоянном контакте по вопросу утечки, стороны «не достигли соглашения о точке, в которой скорость утечки становится неприемлемой».