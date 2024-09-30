Стало известно о разногласиях НАСА и «Роскосмоса» из-за утечки на МКС

ArsTechnica: между НАСА и «Роскосмосом» имеются разногласия из-за утечки на МКС

Между НАСА и госкорпораций Роскосмос имеются разногласия из-за утечки на российском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом изданию ArsTechnica стало известно из отчета генерального инспектора Джорджа Скотта.

Утечка фиксируется в промежуточном шлюзе, соединяющем грузовой корабль «Прогресс МС» и модуль «Звезда». С начала года скорость утечки выросла почти в четыре раза. Российская и американская сторона не определили причину утечки, но склоняются к тому, что ее источником могут быть сварные швы. Несмотря на то что НАСА и «Роскосмос» находятся в постоянном контакте по вопросу утечки, они «не достигли соглашения о точке, в которой скорость утечки становится неприемлемой».

В случае, если утечка станет слишком большой, не исключена герметизация промежуточного шлюза, что приведет к сокращению с четырех до трех стыковочных портов на российском сегменте.

В феврале ТАСС сообщил, что «Роскосмос» подтвердил данные НАСА об утечке в российском сегменте МКС.