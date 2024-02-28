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20:56, 28 февраля 2024Наука и техника

В «Роскосмосе» подтвердили данные НАСА об утечке на МКС

«Роскосмос»: специалисты госкорпорации фиксируют утечку на МКС

Фото: NASA / Unsplash

В госкорпорации «Роскосмос» подтвердили данные НАСА об утечке в российском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

По данным госкорпорации, экипаж станции регулярно проводит работы по поиску и устранение возможных источников утечки, передавая соответствующие данные специалистам на Землю.

Таким образом в «Роскосмосе» прокомментировали заявление руководителя программы НАСА на МКС Джоэля Монтальбано, согласно которому в хвостовой части станции наблюдается небольшая утечка. По его словам, воздух стал покидать переходную камеру модуля «Звезда» в два раза быстрее, чем это наблюдалось ранее.

Руководитель добавил, что угрозы для экипажа утечка воздуха не представляет.

В январе 2021 года в НАСА из-за утечки допустили перманентную изоляцию российского модуля «Звезда».

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      Иван Потапов
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