В «Роскосмосе» подтвердили данные НАСА об утечке на МКС
В госкорпорации «Роскосмос» подтвердили данные НАСА об утечке в российском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.
По данным госкорпорации, экипаж станции регулярно проводит работы по поиску и устранение возможных источников утечки, передавая соответствующие данные специалистам на Землю.
Таким образом в «Роскосмосе» прокомментировали заявление руководителя программы НАСА на МКС Джоэля Монтальбано, согласно которому в хвостовой части станции наблюдается небольшая утечка. По его словам, воздух стал покидать переходную камеру модуля «Звезда» в два раза быстрее, чем это наблюдалось ранее.
Руководитель добавил, что угрозы для экипажа утечка воздуха не представляет.
В январе 2021 года в НАСА из-за утечки допустили перманентную изоляцию российского модуля «Звезда».