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13:39, 31 июля 2025Из жизни

Насекомое размером с младенца нашли в одной стране

В Австралии нашли новое огромное насекомое длиной 40 сантиметров
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: JCU / ABC

В Австралии ученые открыли новый вид палочников длиной 40 сантиметров. Об этом пишет The Guardian.

По словам сотрудника Университета Джеймса Кука Ангуса Эммотта, найти гигантское насекомое ему и его коллеге помог неравнодушный пользователь интернета. Он прислал исследователю Россу Коупленду фотографию необычного палочника. Его размеры удивили ученых, и они отправились на поиски образца для изучения.

Спустя долгое время Эммотт и Коупленд нашли в высокогорных деревьях самку палочника. Размер пойманной особи был сопоставим с размерами только родившегося человеческого ребенка. Они изучили новый вид и назвали его Acrophylla alta. Предположительно, эти палочники — самое тяжелое насекомое в стране. Они могут сместить предыдущего рекордсмена — гигантского таракана-носорога.

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Ученые описали Acrophylla alta в статье для журнала Zootaxa. По мнению Эммотта, этот вид не нашли раньше из-за труднодоступной среды обитания. Он подозревает, что этим также объясняются аномальные размеры палочника. Чтобы выжить в прохладной влажной среде, им пришлось стать крупнее. Тем не менее, чтобы подтвердить сделанные выводы, исследователям нужно будет найти самца Acrophylla alta.

Ранее сообщалось, что на Мадагаскаре нашли многоножку длиной 27,5 сантиметра, которая не встречалась ученым в течение 126 лет. Повторное открытие было совершено во время экспедиции некоммерческой организации Re:wild.

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