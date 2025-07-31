Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:49, 31 июля 2025Экономика

Названа доля фальсификата на рынке стройматериалов в России

«Известия»: Доля фальсификата на рынке стройматериалов в РФ составляет 15-45 %
Вячеслав Агапов

Фото: Razmik Zackaryan / Global Look Press

Доля фальсификата на рынке стройматериалов в России составляет от 15 до 45 процентов в зависимости от сегмента. Такие цифры называет газета «Известия» со ссылкой на материалы Совета Федерации, составленные по итогам круглого стола с участием строительного бизнеса и профильных ведомств.

Фальсификат занимает до 15 процентов ассортимента среди радиаторов, 22 процента — среди попавшего ны рынок цемента и 45 процента в сегменте кабеля. Как отмечают в профильных ведомствах, причиной такого положения на рынке стали недостатки системы сертификации и контроля качества, что напрямую влияет на безопасность и долговечность возводимых объектов.

«Многие производители не проходят необходимые процедуры подтверждения соответствия, что приводит к тому, что на рынок попадают материалы, не соответствующие обязательным требованиям. Это связано как с отсутствием у производителей должного уровня компетенции, так и с недостаточной эффективностью контроля со стороны госорганов», — отмечают в письме Минстрою и Минпромторгу.

С 15 марта 2024 года по 31 августа 2025-го в России запустят добровольный эксперимент по маркировке отдельных видов стройматериалов. После этого Росстандарту будет проще вести контрольно-надзорную деятельность. Добросовестные производители не выдерживают конкуренции с фальсификаторами и теряют долю рынка, сокращая штат и снижая отчисления в бюджет, — заявил член комитета СФ по регламенту, участник встречи со строительным бизнесом Олег Земцов.

Ранее в июне сообщалось, что с начала 2025 года суммарные объемы производства цемента в России сократились на 8 процентов год к году. За отчетный период производство цемента упало до 21,5 миллиона тонн. Схожую динамику продемонстрировало и потребление этого стройматериала. В январе-мае показатель снизился на 7 процентов и составил 22,1 миллиона тонн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия взяла под контроль Часов Яр в ДНР

    Трамп грубо ответил Медведеву

    В МИД России рассказали о перспективах переговоров с Украиной

    Володин перечислил вступающие в силу в августе законы

    Порнозвезда Бонни Блю выгнала двух мужчин из тысячи во время 12-часового секс-марафона

    ВСУ атаковали промышленное предприятие в российском регионе

    Трамп заключил торговую сделку с Южной Кореей

    Экс-замминистра российского региона приговорили за попытку заработать на пандемии

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фото в топе с откровенным вырезом

    Названа доля фальсификата на рынке стройматериалов в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости