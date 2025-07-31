Названа причина смерти Халка Хогана

Page Six: Причиной смерти рестлера Халка Хогана стал сердечный приступ

Культовый рестлер, актер и музыкант Терри Джин Боллеа, известный под псевдонимом Халк Хоган, скончался от острого инфаркта миокарда. Причину его смерти назвало издание Page Six.

В четверг, 31 июля, информацию о сердечном приступе у Хогана официально подтвердил центр судмедэкспертизы округа Пинеллас, Флорида. Сообщается, что актер также страдал от мерцательной аритмии и хронического лимфоцитарного лейкоза. Как отмечает издание, до этого не было известно, что рестлер боролся с онкологическим заболеванием.

24 июля сообщалось, что Халк Хоган ушел из жизни в возрасте 71 года. Помимо яркой карьеры в рестлинге, артист был также звездой фильмов «Рокки 3», «Гром в раю», «Коммандо из пригорода» и других известных картин.