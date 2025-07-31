Названы любимые направления для путешествий на поездах у россиян

РЖД: В первом полугодии 2025 года турпоезда перевезли более 586 тысяч пассажиров

Российские железные дороги (РЖД) назвали любимые направления для путешествий на поездах у соотечественников. Список опубликован на официальном сайте компании.

Самыми востребованными стали туры выходного дня «В Карелию», «Белорусский вояж», «По Золотому кольцу», «Рускеальский экспресс», а также круизные поезда «Жемчужина Кавказа», «Байкальская сказка», «В Сибирь», которые находятся в пути от четырех до семи дней. Кроме того, популярностью пользовались событийные поезда, такие как «Ко Дню Победы» или «Цветущая степь».

В РЖД также рассказали, что в первом полугодии 2025 года турпоезда перевезли более 586 тысяч пассажиров. Это на 21,7 процента больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них более 217 тысяч путешественников выбрали дальние маршруты, а почти 369 тысяч — пригородные.

Ранее РЖД запустили автоматическую покупку билетов из листа ожидания на поезда. Новый функционал освобождает пассажиров от необходимости следить за появлением уведомлений с предложением оплатить билеты в течение двух часов.