Новосибирские разработчики запустили краудфандинг ради завершения игры об Академгородке

Разработчики из Новосибирска попросили помочь закончить игру про Академгородок

Новосибирские разработчики запустили краудфандинг для завершения игры про Академгородок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Игра Academ Dreams перенесет игроков в узнаваемые локации Академгородка с элементами магического реализма. Создатели попросили помочь им закончить разработку игры в обмен на бонусы за поддержку проекта: все спонсоры получат собственную виртуальную квартиру в игре и своего персонажа.

Разработчики описали игру как квест, который также существует в режиме «песочницы». Это значит, что игроки могут просто исследовать виртуальный Академгородок, даже если не выполняют задания квеста. Игровая вселенная Академгородка станет своего рода признанием в любви к этому небольшому району, расположенному в лесу на берегу Обского моря.

Ранее сообщалось, что омский продюсер и шоумен Роман Герасимов превратил родной город в аниме. Герасимов с помощью нейросети создал серию роликов, где Омск изображен в стиле мультфильмов студии Ghibli.