Новый роман Симоньян раскупили за 10 минут

Издательство АСТ: Весь тираж романа Маргариты Симоньян раскупили за 10 минут

Весь тираж нового романа главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» раскупили в московских магазинах сети «Читай-город» за 10 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства АСТ, опубликовавшего книгу.

В издательстве отметили, что тираж первой партии романа составил 45 тысяч экземпляров. За первую неделю после анонса предзаказ оформили почти 10 тысяч человек.

«Как мне сказали, в "Афимолле" книгу уже раскупили, а в "Европейском" все экземпляры в резерве под выкуп. Спасибо вам за такой интерес», — высказалась о продажах романа Симоньян. Она также уточняла, что отправляет гонорары от продаж книг на благотворительность.

Ранее Симоньян заявила, что из-за недружественных действий Парижа стоит вернуть России дом купца Игумнова в Москве, который занят французским посольством. В качестве мести европейской стране медиаменеджер предложила открыть в этом здании музей.