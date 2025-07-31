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10:50, 31 июля 2025Ценности

Нюша в купальнике вышла из бассейна

Певица Нюша в купальнике вышла из бассейна
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @nyusha_nyusha

Певица Нюша в откровенном образе вышла из бассейна. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,1 миллиона подписчиков.

34-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном слитном купальнике, который подчеркивал ее фигуру. При этом она распустила волосы. «Последние деньки», — подписала исполнительница.

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Ранее в июле Нюша разместила фото в крошечном бикини. Знаменитость позировала напротив зеркала в купальнике молочного цвета. Данный комплект состоял из бюстгальтера с треугольными чашками, декорированного цветами, и плавок.

Ранее Нюша станцевала на сцене в мини-платье с глубоким декольте. Она вышла на публику в наряде, расшитом пайетками.

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