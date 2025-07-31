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16:26, 31 июля 2025Силовые структуры

Оглашен приговор по делу об ущербе в миллиарды рублей дальневосточному заводу «Звезда»

Суд заочно приговорил к 16 годам Чевелева за ущерб заводу «Звезда» в 7 млрд руб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Владивостока вынес заочный приговор бывшему руководителю подрядной организации Сергею Чевелеву за причинение ущерба в семь миллиардов рублей при строительстве верфи для Дальневосточного завода «Звезда». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Чевелев, находящийся в международном розыске, признан виновным в участии в преступном сообществе, мошенничестве и отмывании денежных средств. Его приговорили к 16 годам лишения свободы.

Суд установил, что с 2011 по 2014 год действовавшая во Владивостоке преступная группа на основании фиктивных документов завышала стоимость строительства, оплачивала невыполненные работы и выводила похищенные деньги.

В мае 2014 года соучастники получили кредит в размере 500 миллионов рублей под залог недвижимости и техники, однако активы банк не получил, а участники группировки скрылись за границей.

Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, имущество Чевелева и его сообщников стоимостью более четырех миллиардов рублей арестовано.

Двое фигурантов дела осуждены к реальной мере наказания, другие объявлены в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полиция задержала главу строительной фирмы за аферы на 46 миллионов рублей.

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