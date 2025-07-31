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08:51, 31 июля 2025Моя страна

Оказавшиеся на борту медики спасли жизни сразу четверым едва не погибшим россиянам

KP.RU: Четверо пассажиров рейса Сочи — Иваново были спасены от смерти
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

На рейсе СочиИваново сразу четверым пассажирам стало плохо. По данным KP.RU, люди едва не погибли, однако были спасены оказавшимися на борту докторами.

Уточняется, что пассажирам стало плохо в воздухе. У одного из них поднялось артериальное давление после перенесенного инфаркта, у другой были признаки инсульта, третий пассажир и вовсе потерял сознание, а у четвертой наблюдалось общее недомогание.

Ситуацию спасли летевшие на рейсе врач-кардиолог Алла Смирнова и терапевт Александр Варьян. Вместе они осмотрели больных, сделали инъекции, дали таблетки и контролировали их давление. Состояние всех смогли стабилизировать до посадки самолета. Далее, по прилете в аэропорт, их направили в медучреждения.

После случившегося администрация города Иваново, где работает Смирнова, задумалась о награде для медика. Также во Владимире хотят отметить и Варьяна.

Ранее в Орле врачи спасли жизнь женщине с 12-килограммовой опухолью яичника, которая занимала всю брюшную полость.

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