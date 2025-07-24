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16:34, 24 июля 2025Забота о себе

Российские врачи спасли женщину с 12-килограммовой опухолью яичника

В Орле женщине удалили занимавшую всю брюшную полость опухоль яичника
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Орле врачи спасли жизнь женщине с 12-килограммовой опухолью яичника, которая занимала всю брюшную полость. Случаем из практики они поделились на странице Орловского онкологического диспансера во «ВКонтакте».

По словам российских онкологов, пациентка по имени Оксана постепенно набирала вес, но списывала все на переедание, потому что ее не тревожили никакие симптомы. Однако после бытовой травмы у женщины появились боли, с которыми она обратилась к врачу. На ультразвуковом исследовании у нее обнаружили огромную опухоль, а компьютерная томография малого таза и брюшной полости показала, что новообразование растет из яичника и доходит до легких.

«Весь живот, который казался пациентке результатом переедания, оказался одной большой опухолью. На следующий день после госпитализации наши врачи провели операцию», — рассказывали в публикации. При этом хирургам пришлось действовать с большой осторожностью, чтобы не допустить разрыва опухоли.

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«В результате за одну операцию, которая вместе с гистологическим заключением длилась чуть меньше двух часов, наша пациентка получила весь необходимый объем лечения. Повторных операций ей не требуется», — отметил врач-онкогинеколог Александр Квиленков.

После операции состояние Оксаны значительно улучшилось, а живот уменьшился — всего женщина потеряла 15 килограммов. Россиянка призвала женщин регулярно проходить медицинские осмотры, особенно если они ведут активный образ жизни и не всегда находят время для диспансеризации.

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