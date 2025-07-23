В России спасли полгода жившего с пластиковым колпачком в легких школьника

В Московской области спасли мальчика, полгода проходившего с колпачком в легких

В России спасли полгода проходившего с пластиковым колпачком в легких школьника. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Минздрав Московской области.

Восьмилетний мальчик случайно вдохнул пластиковый колпачок от ручки около шести месяцев назад, но родителям рассказывать о случившемся не стал. Через некоторое время у ребенка началась затяжная пневмония. Врачи списывали недомогание ребенка на слабый иммунитет, пока школьника не доставили в Детский клинический центр имени Рошаля.

Там у ребенка обнаружили нарушение вентиляции и воспалительный процесс в правом легком, а бронхоскопия показала наличие пластикового предмета в бронхах правого легкого и выраженное воспаление. «С помощью видеоэндоскопического оборудования удалили инородное тело, которым оказался пластиковый колпачок. Со слов мальчика, он случайно его вдохнул», — объяснил заведующий хирургическим отделением №2 Никита Степаненко. Операция на легком мальчика продлилась полчаса и закончилась успешно. Сейчас ребенка уже выписали, его жизни ничто не угрожает.

Ранее терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин назвал меры экстренной помощи тем, у кого в дыхательных путях застряла еда. Сам человек, который подавился едой, должен постараться вдохнуть как можно больше воздуха, напрячь мышцы пресса и попытаться выкашлять застрявшую пищу, объяснил врач.