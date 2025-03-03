Врач назвал меры экстренной помощи подавившимся едой людям

Терапевт Кондрахин: Подавившийся едой человек должен выкашлять застрявшую пищу

Если человек подавился едой, окружающим надо грамотно оказать ему первую помощь, заявил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Меры экстренной помощи тем, у кого в дыхательных путях застряла еда, он назвал изданию «360».

Сам человек, который подавился едой, должен постараться вдохнуть как можно больше воздуха, напрячь мышцы пресса и попытаться выкашлять застрявшую пищу, объяснил врач.

Тем людям, кто пытается оказать ему помощь, врач посоветовал наклонить человека вперед и постучать по пространству между лопаток. По словам терапевта, этот способ должен помочь вытолкнуть еду из дыхательных путей. Кондрахин также призвал незамедлительно вызвать скорую помощь.

Еще одним эффективным методом первой помощи Кондрахин назвал прием Геймлиха. Суть его заключается в том, что выполняющий его человек должен обнять пострадавшего в районе талии и подтянуть так, чтобы диафрагма сократилась, объяснил он. Благодаря этому воздух должен вытолкнуть застрявшие куски. Однако, как отметил врач, этого эффекта можно добиться, только если выполнять прием правильно, что это довольно сложно.

Ранее сообщалось, что 36-летняя Наталья Алатова подавилась насмерть на конкурсе по поеданию масленичных блинов в селе Березовское в Курагинском районе Красноярского края. Уточняется, что дежурившие на празднике медики пытались освободить дыхательные пути россиянки, однако из-за количества съеденных блинов не смогли сделать этого.