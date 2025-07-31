Около 90 человек эвакуировали из загоревшегося дома в Подмосковье

Около 90 человек эвакуировали из загоревшегося дома в подмосковной Балашихе

Около 90 человек эвакуировали из загоревшегося пятиэтажного дома на улице Флерова в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве отметили, что среди спасенных десять детей.

В ближайшей школе был развернут пункт временного размещения для жильцов.

В результате инцидента одного человека спасти не удалось. Как установили следователи, пожар начался в одной из квартир на пятом этаже, затем пламя перекинулось на кровлю.

До этого очевидцы сняли на видео пожар в жилом доме в Балашихе.

На распространенном в соцсетях кадрах были видны мощные языки пламени, вырывающиеся из окна квартиры на последнем этаже. От места пожара в небо поднимался черный столб дыма.

В МЧС пояснили, что площадь возгорания достигла 400 квадратных метров. На месте происшествия работали 40 огнеборцев и 14 единиц спецтехники.