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17:14, 31 июля 2025Россия

Около 90 человек эвакуировали из загоревшегося дома в Подмосковье

Около 90 человек эвакуировали из загоревшегося дома в подмосковной Балашихе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

Около 90 человек эвакуировали из загоревшегося пятиэтажного дома на улице Флерова в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве отметили, что среди спасенных десять детей.

В ближайшей школе был развернут пункт временного размещения для жильцов.

В результате инцидента одного человека спасти не удалось. Как установили следователи, пожар начался в одной из квартир на пятом этаже, затем пламя перекинулось на кровлю.

До этого очевидцы сняли на видео пожар в жилом доме в Балашихе.

На распространенном в соцсетях кадрах были видны мощные языки пламени, вырывающиеся из окна квартиры на последнем этаже. От места пожара в небо поднимался черный столб дыма.

В МЧС пояснили, что площадь возгорания достигла 400 квадратных метров. На месте происшествия работали 40 огнеборцев и 14 единиц спецтехники.

ЖЗЛ
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